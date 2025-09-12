Vuelve a Puerto Madryn el Paseo por los Naufragios

En el marco del Día Internacional del Turismo, que se celebra cada 27 de septiembre, la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn trabaja para concretar distintas actividades. En este sentido, el domingo 21 a las 14 horas se reeditará el Paseo por los Naufragios de la ciudad, una actividad gratuita y abierta para aquellos turistas y residentes que quieran conocer un poco más acerca de la historia de Madryn.

El paseo contará con la participación del doctor Guillermo Gutiérrez, especialista en arqueología submarina, y una guía provincial de turismo quien explicará sobre distintos aspectos de la ciudad y la relación con estos barcos. Además, se servirá una merienda para todos los participantes.

Las personas interesadas en sumarse con sus familias ya pueden inscribirse entre las 8.30 y las 20 horas en la Secretaría de Turismo (Avenida Roca 223).

Los cupos son limitados y los menores deberán estar acompañados por adultos responsables.

La salida será puntual por el horario de la marea y el punto de partida será la Fuente ubicada en Av. Roca y 28 de Julio.

Sobre los naufragios

En las playas de Puerto Madryn y bajo sus aguas se conservan numerosos restos de embarcaciones que dan cuenta de la actividad marítima. Estos sitios y objetos conforman el patrimonio cultural marítimo local y dan cuenta de la importancia de las actividades náuticas para el desarrollo de la ciudad desde tiempos históricos.

Se trata de un total de siete naufragios, tres de ellos no visibles desde la costa con marea baja, que forman parte de la historia de la región e incluso de Argentina.

El recorrido incluirá Goleta Colomba, Naufragio Río de Oro, Goleta Emma, Hélice del vapor Villarino, Remolcador Madryn, Naufragio Bahía Galenses, Vapor Kaiser y Pesquero Folías.