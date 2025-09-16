Universidades y gremios de Chubut salen a la calle contra el veto presidencial

Las universidades públicas de Chubut, junto a representantes de gremios estatales y universitarios, anunciaron su adhesión a la marcha nacional “No al veto”, que se realizará este martes 17 de septiembre a las 17 horas en todo el país.

El anuncio se hizo en una conferencia de prensa en la Facultad Regional Chubut de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN-FRCh), donde participaron la decana Diana Bohn, el delegado zonal de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), Gastón Morales, el referente de la Universidad del Chubut (UDC), Marcelo Ortega, la representante de ATE Salud, Andrea Estigabiribia, y la secretaria general de APUTN Chubut, Margarita Vallejos.

Durante el encuentro se remarcó que la movilización busca rechazar el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario y exigir garantías de sostenimiento económico para el sistema universitario público.

“Defender derechos básicos”

La decana de la UTN Chubut, Diana Bohn, subrayó: “La universidad pública es un derecho conquistado que debemos defender entre todos los sectores. El financiamiento no solo sostiene la formación académica, también impacta en la investigación, la cultura, el deporte y en cada acción que conecta a nuestras universidades con el territorio”.

Además, destacó que la marcha es “una expresión colectiva y federal en defensa de la educación pública, gratuita y de calidad, en defensa de la salud y de nuestros jubilados y jubiladas, que no podemos dejar sujetos a recortes presupuestarios”.

En ese sentido, remarcó que el veto presidencial también afecta a otros sectores: “No se trata solo de las universidades: este veto también impacta en jubilados y en la salud pública. Por eso es fundamental que nos encontremos en la calle en una marcha amplia, donde estudiantes, docentes, trabajadores y trabajadoras de distintos ámbitos defendamos derechos básicos que garantizan el futuro del país”.

Los referentes de la UNPSJB, la UDC y los gremios coincidieron en la importancia de sostener la unidad entre universidades, docentes, no docentes y trabajadores de distintos sectores para enfrentar un contexto de ajuste y preservar la agenda educativa y social.