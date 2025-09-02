Una vidriera internacional para las bodegas patagónicas



Los días 19 y 20 de septiembre, en el Loi Suites Chapelco Hotel de San Martín de los Andes, se desarrollará la feria “Vino a la Montaña”, destinada al público en general, sommeliers, chefs, dueños de restaurantes y vinotecas de la región.

Con la participación de unas 20 bodegas de Neuquén, Río Negro y Chubut, durante las dos jornadas habrá degustaciones en los stands, catas dirigidas y presentaciones de productores y enólogos. También, los visitantes encontrarán propuestas de maridajes y charlas sobre turismo del vino y comercialización.

Entre las bodegas participantes se encuentran confirmadas por Neuquén: Fincas del Limay, Mabellini Wines, Cutral Co, Schroeder, Aicardi y Sudoeste. Desde Río Negro: Agrestis, Videla Dorna, Familia Dellanzo, Sánchez Carrillo y Dominio de Freneza, y de Chubut los establecimientos Nant y Fall, Huancache, Estancia las Bardas y Cielos de Gualjaina.

También participarán integrantes de la Ruta del Espumante Austral como Cava Nueva (El Bolsón), Viñedo Touriñán (Lago Puelo), Casa Redonda Bed &Wine (Paraje Las Golondrinas), Bodega Ayestarán Allard (El Hoyo), Entre Senderos Wine & Lodge (Trevelin) y Casa Klocker Prambs (Frutillar, Chile).

Con cupos limitados, las entradas se encuentran a la venta a través de Instagram o en la Estación Full del Automóvil Club Argentino (ACA), a un valor de 30.000 pesos. Esto incluye una copa del evento, un sándwich gourmet y la participación en todas las actividades del día.

Acompañan el evento Neuquentur, Andina Cambio, Wine Bar de Paihuén, Estudio de Arquitectura Rey Manchini Musante, Chocolatería la Vieja Aldea, Transportes Imaz y la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes.