Turistas galeses visitaron 28 de Julio y reforzaron los lazos culturales

La localidad de 28 de Julio recibió la visita de un grupo de jóvenes chacareros provenientes de distintas regiones de Gales, quienes recorren el Valle Inferior del Río Chubut en el marco de una agenda cultural y productiva.

Durante su paso por la comuna, los visitantes realizaron un recorrido por el Museo Tecnológico de 28 de Julio, donde conocieron parte de la historia local y compartieron un intercambio con la comunidad. La jornada permitió reafirmar los lazos históricos y culturales que unen a la región con la colectividad galesa, a través de la tradición chacarera, la gastronomía, la identidad y la memoria compartida.

El vínculo tiene raíces profundas: el nombre de la localidad recuerda el 28 de julio de 1865, cuando los primeros 153 colonos galeses desembarcaron en las costas de Puerto Madryn a bordo del velero Mimosa, un hecho que marcó la identidad cultural de Chubut.

La directora de Turismo de la Municipalidad, Emilia Arriagada, destacó la importancia del encuentro. “Fue un momento muy emocionante tanto para ellos como para nosotros. Cada visita internacional nos recuerda que 28 de Julio tiene un patrimonio cultural único, con raíces y tradiciones que dialogan con historias de otros pueblos, como Gales, con quienes compartimos el valor del trabajo chacarero y la vida en comunidad”, expresó.

En esa línea, Arriagada señaló que el objetivo es continuar consolidando a la localidad como un destino turístico dentro del Valle Inferior del Río Chubut, resaltando tanto sus atractivos naturales como el valor de su cultura e identidad.

Desde el Municipio remarcaron que la promoción del turismo y la cultura seguirá siendo un eje central para fortalecer el desarrollo local y posicionar a 28 de Julio como un punto de referencia en la región, abierto al intercambio con visitantes de diferentes partes del mundo.