Tres detenidos por robar una moto en Trelew

Personal policial de la Comisaría Primera de Trelew detuvo a un sujeto mayor de edad y demoró a dos menores de 11 y 14 años, quienes fueron sorprendidos mientras intentaban sustraer un motovehículo en la calle 28 de Julio, entre Edison y Marconi.

Según informó la Unidad Regional, el propietario del rodado advirtió la maniobra y comenzó a perseguir a los tres involucrados, situación que motivó la intervención inmediata de un móvil policial. Tras un patrullaje, los uniformados lograron interceptarlos en la intersección de Soberanía Nacional y Buenos Aires.

El vehículo en cuestión, una motocicleta Zanella 110cc, presentaba daños en los plásticos, en el manubrio y en el tambor de seguridad.

Al momento de la identificación, se constató que uno de los aprehendidos, identificado como J.G.M., registraba tres pedidos de captura vigentes: uno dispuesto el 24 de agosto de 2024 por el juez Fabio Monti, otro del 7 de noviembre de 2024 por la jueza Carolina Marín y un tercero del 16 de diciembre de 2024 por la jueza María Tolomei.

El fiscal de turno, Héctor Amaya, ordenó la detención del mayor de edad, mientras que los dos menores fueron restituidos a sus progenitores.