CRIMEN - DISPARO - MUERTO - TRELEW

Trelew: Mataron a un hombre en la calle de un disparo

Un hombre murió en el Hospital Zonal de Trelew luego de ingresar con una herida de arma de fuego. El asesino habría baleado al hombre desde una motocicleta para luego escapar.

El trágico episodio sucedió alrededor de las 15 cuando desde Centro de Operaciones Policiales de la Unidad Regional de Trelew se informó que una camioneta Suzuki Vitara de color gris trasladaba a un hombre con una herida de arma de fuego en la cabeza. A raíz de ello, personal policial colaboró cortando calles con las distintas unidades operativas de la jurisdicción hasta llegar al sector de la Guardia del nosocomio. Allí, los profesionales médicos constataron el deceso de la persona.

