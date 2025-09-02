Tobías Mario y una gran actuación Argentino de Atletismo para Personas con Síndrome de Down

El atleta chubutense Tobías Mario brilló en el Campeonato Argentino de Atletismo para Personas con Síndrome de Down, desarrollado el pasado fin de semana en la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza.

Tobías hizo historia una vez más para el deporte chubutense y nacional, consagrándose con tres medallas de oro y estableciendo un nuevo récord mundial.

Mario y Abraham Quiroga, de podios en Mendoza

En su participación en el Campeonato Argentino de Atletismo parta Personas con Síndrome de Down, el atleta trelewense Tobías Mario, conquistó la medalla de oro en los 100 metros, con una histórica marca de 13,39, batiendo el récord mundial que ostentaba el mexicano Kevin Palomares (13.65 en Praga.

Posteriormente alcanzó el oro en los 200 metros, con un tiempo de 29,68 y finalmente se quedó con el triunfo en la prueba de 400 metros (1.09.00), en lo que fue su mejor marca personal, conquistada bajo una lluvia torrencial.

En tanto, otro chubutense en competencia fue Abraham Ruiz Quiroga, quien también logró una destacada actuación subiendo al primero escalón del podio, en la prueba de posta mixta juvenil. Abraham logró el oro en dicha prueba junto a los atletas Benjamín Bujedo, Julieta Miranda y Benicio Fernández.

Además, Abraham culminó su participación con un meritorio cuarto puesto en la prueba de 80 metros.

Los atletas estuvieron acompañados en esta participación por los entrenadores Gabriel Barchetta y Evangelina “Vanshi” Thomas y contaron con el respaldo de Chubut Deportes y la municipalidad de Trelew.