Tras la audiencia en Conmebol, Independiente aguarda por su futuro en la Copa Sudamericana



La resolución del trágico encuentro entre Independiente y Universidad de Chile por Copa Sudamericana, luego de los graves incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América, ingresó en una etapa clave y la misma podría conocerse en las próximas horas o días.

En la jornada del martes, ambas partes presenciaron la audiencia en CONMEBOL y ahora deberán aguardar por el fallo del Tribunal para conocer cuál será el futuro tanto en el certamen como en las posibles sanciones a largo plazo que podrían sufrir.

Si bien se habla de una posible reanudación del partido, a puertas cerradas y en terreno neutral, lo cierto es que todavía no hay nada definido ni hay indicios de cual podría ser la decisión del Tribunal.

Asimismo, el presidente del conjunto de Avellaneda, Néstor Grindetti, habló en declaraciones televisivas luego de la audiencia y expresó, como en varias ocasiones, su opinión acerca de lo ocurrido el pasado 20 de agosto. «Independiente tiene que pasar», aseguró el mandatario. Y agregó: «Venimos reiterando nuestra verdad, los abogados estuvieron muy bien».

Sin embargo, la posibilidad de que el “Rojo” sea declarado como ganador del encuentro y, por consecuencia, avance a los cuartos de final del torneo internacional donde aguarda Alianza Lima es lejana.

«Nosotros lo que hemos planteado es que entendemos que Independiente es el que tiene que pasar. Es al que corresponde, en este caso, darle los puntos. Subsidiariamente a eso, como explican los abogados, es poder continuar. Está previsto en las normativas de Conmebol», reconoció Grindetti.

Lo mismo ocurriría en caso de que finalmente se decida que el club que pase de ronda sea el chileno. Es por eso que la opción que cobraría más fuerza, aunque no es la definitiva, sería la de continuar el encuentro en Paraguay o en cualquier otro país.

De ser así, ambos equipos deberán afrontar todo el segundo tiempo con el marcador igualado 1-1, pero con el resultado global de 2-1 a favor de los trasandinos producto de la victoria obtenida en el cruce de ida por la mínima.

A su vez, otra alternativa que trascendió sería la de que tanto Independiente como la Universidad de Chile queden descalificados de la Copa Sudamericana y el elenco peruano avance directamente a semifinales, con posibles sanciones económicas y penalizaciones a futuro.

Por lo pronto, los Diablos Rojos, con Julio Vaccari al mando del equipo, se entrenan para el cruce confirmado ante Banfield, que tendrá lugar el sábado 13 de septiembre desde las 16:45, pero con la incertidumbre de lo que pueda decidir el Tribunal.