Sastre destacó el perfil de Madryn como polo de eventos y turismo

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, resaltó la gran cantidad de inscriptos que registró la nueva edición de la carrera “Destino Madryn” que se llevará adelante este fin de semana, a la que definió como “una marca registrada” que comenzó en el plano local y hoy cuenta con participación internacional.

“Estamos hablando de competidores que llegan no solo desde Sudamérica, sino también desde Europa. Eso marca la elección que hacen por este destino”, subrayó.

El jefe comunal afirmó que, aún en un contexto económico adverso, “Madryn invita, no tengan ningún tipo de dudas, no solamente para las competencias deportivas, sino también para cualquier tipo de evento”. En ese sentido, reiteró que la ciudad “se ha catalogado como una ciudad de eventos”, donde el turismo deportivo, los congresos y distintas actividades se han consolidado como motores del desarrollo.

Sobre la temporada de ballenas, Sastre reconoció que aún queda “la parte más importante”, aunque destacó que se logró una buena afluencia de visitantes en el último fin de semana largo y que esperan un fuerte impacto turístico en septiembre y octubre.

En otro orden, confirmó que el Municipio avanza con trabajos en Loma Blanca, donde se busca recuperar el espacio con la idea de transformarlo en un paseo turístico y recreativo: “Era un tema pendiente, queremos limpiar, reacomodar y darle un vuelco porque es un sitio histórico de la ciudad”, explicó.