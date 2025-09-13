River visita a Estudiantes en La Plata por la Fecha 8 de la Liga Profesional

Esta tarde, Estudiantes de La Plata recibirá a River Plate, en el juego válido por la Fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido se jugará desde las 19 horas en el Estadio Jorge Luis Hirschi con el arbitraje de Nicolás Ramírez.

Duelo entre «El Pincha» y «El Millo»

Previo a sus cruces de Cuartos de Final de Copa Libertadores 2025, se mide esta tarde Estudiantes de La Plata y River Plate, en el marco de la Fecha 8 de la Liga Profesional.

Con vistas al duelo frente a «El Pincha», River llega en un gran momento, ya que viene de ganarle 2-0 a San Martín de San Juan en la última fecha, lo que le permitió mantenerse puntero en la Zona B con 15 puntos y teniendo los dirigidos por Marcelo Gallardo chances en los tres frentes que disputan ya que además de la Libertadores, también juegan los cuartos de final de la Copa Argentina.

Estudiantes de La Plata, por su parte, viene de caer en la última fecha frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, lo que lo hizo caer hasta la sexta posición, aunque tiene unos importantes 12 puntos que lo mantienen a la expectativa.

En lo que respecta a la Copa Libertadores, los dirigidos por Eduardo Domínguez también están entre los ocho mejores; por lo que este será el último partido para ambos equipos antes de sus durísimos encuentros de ida correspondientes a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Vale destacar que River recibirá el miércoles a Palmeiras de Brasil, mientras que Estudiantes visitará el jueves al Flamengo en El Maracaná.

Fútbol – Torneo Clausura Liga Profesional 2025

Fecha 8

Probables formaciones Estudiantes de La Plata – River

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Santiago Arzamendia, Facundo Rodríguez, Leandro González Pírez, Iván Gómez; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondaraín, Cristian Medina, Ezequiel Piovi, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro River, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño o Juan Portillo, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Jorge Luis Hirschi

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Fernando Echenique

Horario: 19. TV: ESPN Premium