COPA LIBERTADORES 2025 - ESTUDIANTES DE LA PLATA - RACING - RIVER PLATE - VÉLEZ

River, Racing, Vélez y Estudiantes de La Plata ya tienen programación para sus cruces de Cuartos de Final de Copa Libertadores 2025

Los Cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, comenzarán a disputarse la semana que viene y contarán con una fuerte presencia argentina, que por primera vez desde 2018 tiene más representantes que Brasil en esta instancia.

Esto se debe a las clasificaciones de River, Racing, Vélez y Estudiantes de La Plata, que además habían finalizado primeros en sus grupos, mientras que los equipos brasileros son San Pablo, Palmeiras y Flamengo.

 

Desde el martes, se juegan los Cuartos coperos

En lo que respecta a la disputa de los cuartos de final, los primeros partidos de esta fase se jugarán el martes 16 de septiembre, cuando Vélez reciba a Racing en el estadio José Amalfitani a partir de las 19 (hora de Argentina).

El “Fortín” está teniendo un gran semestre, en el que ganó la Supercopa Internacional y la Supercopa Argentina, mientras que la “Academia” atraviesa un momento espantoso a nivel local, pero en el plano continental demuestra siempre otra versión y sueña con seguir avanzando.

La actividad continuará el miércoles, cuando River reciba a Palmeiras a las 21:30, en una serie que apunta a ser una final anticipada.

El River de Marcelo Gallardo incorporó a jugadores de mucha calidad en este 2025 y quiere volver a lo más alto de América, aunque del otro lado estará un Palmeiras que viene aplastando a todos sus rivales en esta Copa Libertadores.

Los últimos dos cruces correspondientes a la ida de los cuartos de final se llevarán a cabo este jueves. Primero Liga Deportiva Universitaria de Quito, que dio la sorpresa al eliminar al último campeón Botafogo de Brasil, recibirá a San Pablo a las 19.

Finalmente, Estudiantes de La Plata, de muy buen 2025, visitará al Flamengo, otro de los candidatos que se reforzó de manera increíble y que tiene su cuarta Libertadores entre ceja y ceja.

 

Fútbol – Copa Libertadores 2025 

Cuartos de final – Programación 

Martes 16/9:

Vélez – Racing a las 19

Miércoles 17/9:

River – Palmeiras a las 21:30

Jueves 18/9:

Liga de Quito – San Pablo a las 19
Flamengo – Estudiantes de La Plata a las 21:30

