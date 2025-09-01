Revocaron el arresto domiciliario al acusado del crimen de «ChuKy» Estremador

Este lunes, se realizó una audiencia en los Tribunales respecto a Gustavo Carreño, quien está acusado junto a Sebastián Draye por el “homicidio” de Eber “Chuky” Estremador. A pedido de la Fiscalía, se le revocó el arresto domiciliario y volvió a cumplir prisión preventiva en establecimiento carcelario. La decisión la tomó la jueza Patricia Reyes y fue ratificada por el tribunal integrado por Marcelo Orlando y Alejandra Hernández.

La investigación judicial fue calificada como “compleja”, lo que implica que los plazos procesales se extendieron y actualmente se encuentra próxima a la presentación de la acusación por parte de la Fiscalía.

Estremador, de 30 años, desapareció el 24 de octubre de 2024. La última vez que se lo vio con vida fue en el barrio 630 Viviendas de Puerto Madryn, donde una cámara de seguridad captó el momento en que dos hombres lo agredieron y lo subieron, aparentemente inconsciente, a un vehículo.

Los hechos previos que derivaron en la desaparición del joven apuntan a que la disputa fue el robo de una moto de uno de los detenidos. Según la investigación, el 22 de octubre –dos días antes de su desaparición– Estremador habría estado involucrado en el robo de una motocicleta en el mismo barrio donde fue visto por última vez. Quienes denunciaron ese robo fueron justamente Carreño y Draye, quienes ahora están acusados de asesinarlo.