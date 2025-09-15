Rawson celebra su 160° Aniversario con un desfile Cívico-Militar



En el marco del 160° aniversario de Rawson, la ciudad se prepara para una celebración que refleja su historia, su crecimiento y el compromiso de la gestión municipal con la comunidad. Este aniversario constituye un hito institucional que fortalece la identidad local y el sentido de pertenencia. La Municipalidad de Rawson invita a la comunidad a participar de los festejos conmemorativos, que se realizarán este lunes 15 de septiembre con un acto oficial y el tradicional desfile cívico-militar, con propuestas culturales y comunitarias.

El cronograma de actividades comenzará a las 9:00 horas con un acto formal en la Capilla Berwyn, que incluirá la recepción de autoridades provinciales, municipales y de instituciones locales, así como la firma de convenios. La ceremonia estará encabezada por el intendente de Rawson, Damián Biss, y el gobernador de la provincia del Chubut, Ignacio Torres.

Posteriormente, en el Palacio Municipal, se recibirán delegaciones de fuerzas de seguridad y distintas instituciones que participarán del desfile, que comenzará a las 11:00 horas por la calle Mariano Moreno, partiendo desde la avenida 9 de Julio y recorriendo la ciudad hasta el Palacio Municipal.

Participación de instituciones y comunidades



El desfile contará con la presencia de asociaciones intermedias, agrupaciones gauchas, colegios de todos los niveles y comunidades españolas, galesas e italianas, así como clubes de motos y autos. «Dentro del marco de los festejos de nuestros 160 años, invitamos a todos los vecinos a compartir esta jornada en familia, celebrando juntos nuestra historia y nuestra comunidad», destacó el secretario de Educación, Cultura y Recreación, Daniel Tamame.

Formación musical y bloques del desfile



El tradicional desfile cívico-militar estará acompañado por destacadas bandas militares y policiales, que abrirán y cerrarán los distintos bloques del recorrido. Participarán la Banda de Música de la Fuerza Aérea «Capitán Luis Candelaria» (Comodoro Rivadavia), la Banda Militar «Malvinas Argentinas» del RC Expl 3 (Esquel), la Banda Militar «Combate de San Carlos» del RIMec 25 (Sarmiento) y la Banda de la Policía del Chubut, bajo la dirección de Darío Quintraman.

La formación musical iniciará el desfile con la Banda de Esquel y finalizará con la Banda local, interpretando el Himno Nacional y la Marcha de Malvinas, resaltando la identidad y el compromiso comunitario.

Festejos y fortalecimiento comunitario



El desarrollo del desfile tendrá una duración aproximada de dos horas y media, concluyendo alrededor de las 13:30. La Municipalidad reafirma el sentido de pertenencia de la comunidad a través de propuestas culturales de calidad que convocan a vecinos y visitantes, consolidando la identidad local y el orgullo compartido por la historia de Rawson.

La invitación es abierta a toda la ciudadanía para participar de esta jornada que, más que una celebración, constituye un homenaje a la historia, la cultura y la identidad capitalina.