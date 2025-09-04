Qué dijo Gimena Accardi sobre los rumores de que estaría saliendo con un hombre de 20 años



Gimena Accardi enfrentó los rumores que la vinculan con un joven de 20 años llamado Ulises a pocas semanas de confirmar su separación de Nico Vázquez, quien fue su pareja por casi dos décadas.

En diálogo con LAM (América TV), la actriz volvió a hablar sobre su ruptura y fue sincera al analizar que la relación estaba rota desde hacer un tiempo: «El ciclo ya estaba en su camino y sabíamos que terminaría hace mucho».

Sin embargo, puso un límite cuando le preguntaron sobre su supuesto nuevo romance: “Hace varias semanas abrí mi intimidad, me expuse socialmente para aclarar algo que para mí era muy importante. Lo hice y no me arrepiento; fue un proceso largo de exposición, pero ya no tengo más ganas de hablar de mi vida privada”.

Y agregó: «Nunca lo hice y no quiero seguir haciéndolo».

Por último, volvió a poner el foco en su buena relación con su ex pareja: «Sé cómo son las cosas y Nico lo sabe, eso es lo importante. No me dan ganas de aclarar más nada; lo que quería aclarar, lo hice y quedó clarísimo. Fue importante hacerlo».

«Cerré todo por mi salud mental. Lo importante es que con Nico nos amamos», ratificó sobre su decisión de alejarse de las redes sociales hasta que la espuma baje.