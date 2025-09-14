Puerto Madryn: Reparan rotura y se retrasa la normalización del servicio de agua



Desde la cooperativa Servicoop se informó que el servicio de agua potable se normalizará durante el transcurso del día de hoy. Durante la jornada del sábado se llevó adelante la desvinculación de la planta potabilizadora por más de 14 horas y esto provocó que los niveles de las reservas en la ciudad bajaran drásticamente, generando puntos en la red con escape de presión y en los lugares más elevados, inconvenientes para poder abastecer a los usuarios.

Una vez que la planta potabilizadora quedó en funcionamiento, pasadas las 20:00 horas, se inició el proceso de bombeado de agua hacia la ciudad. Proceso que debe ser por etapas y de forma extremadamente cautelosa, para evitar roturas por golpes de ariete. El sistema está expuesto a fallas o daños. En este caso un componente de vinculación de los acueductos que transporta el agua a Puerto Madryn se vio afectado y eso retrasó el proceso de normalización.

Asimismo, desde la entidad afirman que de forma simultánea «el elevado consumo por parte de la comunidad, hace que la recuperación de los niveles de reserva, se retrasen más de lo habitual».