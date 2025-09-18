Puerto Madryn lanzó su web de eventos de turismo deportivo

La Municipalidad de Puerto Madryn presentó oficialmente pmyeventos.ar, la nueva plataforma digital en la que se centralizará el calendario de competencias deportivas locales, regionales, nacionales e internacionales que se desarrollen en la ciudad.

El lanzamiento estuvo encabezado por el intendente de la ciudad Gustavo Sastre y la secretaria de Turismo, Cecilia Pavia, quien destacó que el objetivo principal es fortalecer el vínculo entre el deporte y el sector turístico privado, potenciando el movimiento económico durante todo el año.

“Muy orgullosa de haber podido llevar adelante este trabajo con el área de Deportes. Lo empezamos el año pasado porque vimos que en la ciudad se generaban muchos eventos deportivos, desde los más masivos hasta los organizados por clubes o productores culturales. La idea fue entrelazar todo ese movimiento con el sector privado”, explicó Pavia.

La funcionaria remarcó que cada deportista que llega a competir a Puerto Madryn suele hacerlo acompañado por familiares, lo que genera un impacto directo en la hotelería, la gastronomía y la oferta de excursiones. En este sentido, el portal facilitará el contacto directo entre organizadores, prestadores turísticos y el público, permitiendo que cada evento tenga mayor visibilidad y alcance.

Pavia sostuvo que lo fundamental es romper la estacionalidad y garantizar que la ciudad reciba visitantes durante todo el año: “Puerto Madryn recibe turismo de por sí por ser un destino de naturaleza. Pero los eventos deportivos generan más negocios en distintos momentos del año. Trabajamos para que no todo se concentre en septiembre y octubre, coincidiendo con la temporada de ballenas, sino que se pueda elegir también junio, julio o agosto, que son meses con precios más accesibles y con una gran presencia de ballenas”, explicó.

Finalmente, la secretaria de Turismo subrayó que este tipo de iniciativas buscan consolidar a Madryn como sede de grandes eventos deportivos y convenciones, diversificando la oferta turística y acompañando a las instituciones deportivas locales, lo que calificó como una política de Estado de la gestión municipal.