Prohíben el ingreso a Rawson a un hombre con varios delitos previos



Nahuel Behotats, con seis antecedentes por delitos contra la propiedad y bajo investigación por un nuevo hurto en grado de tentativa, primero recibió restricciones para circular por Rawson, aunque horas después tras el pedido del Fiscal General, Leonardo Cheuqueman Levill, la jueza de ejecución, Laura Martini, resolvió su inmediata detención.

Dos audiencias consecutivas se desarrollaron en la Oficina Judicial de Rawson en torno a la situación procesal de Nahuel Behotats, imputado en un nuevo caso de hurto en grado de tentativa y reincidente por sexta vez en delitos contra la propiedad.

En la primera de ellas, la jueza Karina Breckle resolvió que continúe en libertad, aunque con la prohibición de ingresar a la ciudad de Rawson y a Playa Unión hasta la audiencia preliminar. Además, ordenó que se presente periódicamente en la Oficina Judicial de Trelew para justificar su permanencia en la zona.

Durante esa instancia, represntantes del Ministerio Público Fiscal de Rawson, Etelvina Medina y Silvina Nicholson, habían solicitado que se extienda la prisión preventiva por un mes más, argumentando riesgo de fuga por la falta de arraigo del imputado, sus reiterados incumplimientos judiciales y la posibilidad de que enfrente una condena de efectivo cumplimiento.

El defensor oficial Omar López, en tanto, sostuvo que su defendido tiene domicilio en Trelew y la posibilidad de acceder a un empleo, al tiempo que cuestionó la calificación legal de hurto en grado de tentativa, que consideró de menor gravedad.

Sin embargo, en una segunda audiencia realizada por un incidente de ejecución de pena, a pedido del fiscal general Leonardo Cheuqueman Levill, la jueza Laura Martini resolvió revocar la libertad asistida que Behotats venía gozando y dispuso su inmediata detención. La defensa, a cargo de Damián Dantonio, presentó informes en favor del imputado.