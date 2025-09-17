Presupuesto 2026: Sastre reconoció la complejidad de planificar con alta inflación e incertidumbre

De cara al armado del proyecto de presupuesto municipal para el ejercicio 2026, el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, habló sobre el complejo escenario económico que atraviesa el país y cómo impacta en la administración local.

“Es muy difícil porque los números que se mencionan de manera mensual con la inflación no son los que una familia en Argentina ve reflejado en su bolsillo. Eso genera incertidumbre y también un problema para nosotros mismos al armar el presupuesto. Tenemos que ser cuidadosos para no lastimar el bolsillo de los ciudadanos”, señaló el jefe comunal.

En tanto, también reconocó que la situación tributaria en la ciudad está pasando por un momento sumamente complejo donde la morosidad es muy alta y supera el 45%.

“Lo estuvimos analizando con el equipo económico y seguramente lancemos una moratoria para que los vecinos puedan ponerse al día. Muchas veces no es que el contribuyente no quiera pagar, sino que no puede, y tenemos que dar alternativas”, explicó.

El intendente subrayó que no hay un impuesto en particular con mayor atraso, sino que la dificultad atraviesa tanto a inmobiliarios como a automotores. “Cuando el vecino no puede pagar, deja de hacerlo en general”, sostuvo.

En relación con la posibilidad de adherir a los beneficios de la Ley de Emergencia Provincial, Sastre indicó que no está descartado. “Es una herramienta que vamos a analizar. Ya pedí un informe preliminar sobre el presupuesto del próximo año y seguramente evaluaremos esa posibilidad, como lo harán otros municipios”, afirmó.

Respecto de la actualización presupuestaria, el jefe comunal adelantó que no se definió el porcentaje, pero aclaró que se ajustará en línea con lo que marque la inflación oficial. “No va a exceder nada ni va a ser algo que asombre. Sabemos la situación de los vecinos y vamos a estar acorde a los números que hoy marca la inflación del país”, dijo.

Reclamo por la coparticipación

Otro de los puntos abordados por Sastre fue la coparticipación provincial: “Puerto Madryn sigue cobrando por una cantidad de habitantes mucho menor a la real. Lo hablamos con las autoridades provinciales y también con el Gobernador. Necesitamos readecuar esos números para que la ciudad tenga la autonomía que corresponde. Hoy tenemos que hacer una ingeniería diaria para poder funcionar”, expresó.

Pese a las dificultades, el intendente destacó el nivel de inversión pública en la ciudad: “Me animo a decir que somos una de las ciudades con mayor obra dentro de la provincia y de varias partes del país. A veces los vecinos reclaman más, pero si suman todo lo que inauguramos cada semana, verán la magnitud del trabajo que se está haciendo en todos los barrios”, concluyó.