Policía de Esquel salvó la vida de una bebé que se había ahogado

Personal de la Comisaría Seccional Segunda de Esquel intervino de urgencia en una panadería de la ciudad, tras recibir un aviso del Centro de Monitoreo que alertaba sobre una bebé de un año que no podía respirar debido a una obstrucción en las vías respiratorias.

De inmediato acudieron al lugar el segundo jefe de la dependencia, el oficial de servicio y un chofer, quienes constataron la gravedad del cuadro y solicitaron una ambulancia. Sin embargo, al ver que la pequeña no reaccionaba, procedieron a iniciar maniobras de reanimación y decidieron trasladarla de urgencia junto a su madre hacia el Hospital Zonal de Esquel.

Durante el trayecto, la niña permanecía inconsciente, con claros signos de ahogamiento, por lo que continuaron las maniobras hasta que, momentos antes de llegar al nosocomio, la bebé logró recuperar la respiración y emitir un llanto.

Una vez en el hospital, fue recibida por el personal médico que se encargó de su estabilización y posterior atención, permaneciendo junto a su progenitora bajo cuidado profesional.