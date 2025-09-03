Otro sismo en el este de Afganistán



Un sismo de magnitud 5,2 en la escala de Richter azotó la provincia afgana de Nangarhar en la tarde del martes, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

De acuerdo con el servicio, el sismo sacudió la ciudad de Jalalabad, capital de la provincia de Nangarhar, a las 16:59 (hora local) y el epicentro se ubicó a 34,67 grados de latitud norte y 70,68 grados de longitud este, y a una profundidad de 10 kilómetros.

El temblor ocurrió un día después de que un terremoto de magnitud 6,0 devastara el este de Afganistán el domingo por la noche, causando la muerte de más de 1.400 personas y dejando más de 3.000 heridos en las provincias de Kunar, Nangarhar y Laghman.

Las autoridades evalúan el impacto de este nuevo sismo en una región ya de por sí devastada.