CASAMIENTO - CASAMIENTO DE LALI - LALI ESPÓSITO - PEDRO ROSEMBLAT - SE CASA LALI

«Ni en pedo»: Lali Espósito desmintió los rumores de casamiento con Pedro Rosemblat


Lali Espósito enfrentó los rumores de un posible casamiento con su pareja Pedro Rosemblat, luego de que se difundiera una foto de su visita al atelier de un diseñador donde se veían vestidos blancos.
La foto fue acompañada con una frase enigmática que fue interpretada como que la cantante estaría buscando un vestido de novia.
“No puedo contar nada, pero Lali pasó por el Atelier”, indicaba la frase en el posteo del Instagram del estudio.
La frase y la foto disparó los rumores, sin embargo, la cantante desmintió todas las versiones con una contundente frase: “Ni en pedo”.
En diálogo con un móvil de LAM, la cantante fue contundente al referirse a sus deseos de tener un compromiso con su pareja: “Ni empedo me caso, un gastadero de dinero al pedo en una noche”.
Sobre la foto que circuló, aclaró: «Me fui a probar un traje del show”.
No solo dijo que era su opinión, sino que también la comparte con Pedro Rosemblat: “Amo ir a los casamientos de mis amigos, que se casen, adoró. Yo estoy bárbara y Pedro también así”.
Finalmente, no descartó tener un casamiento en un futuro: “Hoy no, nunca digo nunca a nada. Pero hoy en día no es un deseo casarme”.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: AXEL KICILLOF, elecciones bonaerenses, Javier Milei

Kicillof afianza su liderazgo

TERMÓMETROS

Etiquetas: cadena nacional, Javier Milei, presupuesto 2026

Milei ya armó el Presupuesto 2026
Etiquetas: Javier Milei, Morgan Stanley, wall street

Efecto dominó
Etiquetas: oro, Politica

Que pasó con el oro…

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: cadena nacional, Javier Milei, MANUEL ADORNI

Adorni confirmó que Milei anuncia el Presupuesto 2026 el lunes a las 21
Etiquetas: iluminación, servicoop

Instalan luces led en distintos puntos de Puerto Madryn
Etiquetas: Aruba, Buenos Aires, CÓRDOBA, Mendoza

Aerolíneas Argentinas inaugura nueva ruta hacia Aruba desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza