«Ni en pedo»: Lali Espósito desmintió los rumores de casamiento con Pedro Rosemblat



Lali Espósito enfrentó los rumores de un posible casamiento con su pareja Pedro Rosemblat, luego de que se difundiera una foto de su visita al atelier de un diseñador donde se veían vestidos blancos.

La foto fue acompañada con una frase enigmática que fue interpretada como que la cantante estaría buscando un vestido de novia.

“No puedo contar nada, pero Lali pasó por el Atelier”, indicaba la frase en el posteo del Instagram del estudio.

La frase y la foto disparó los rumores, sin embargo, la cantante desmintió todas las versiones con una contundente frase: “Ni en pedo”.

En diálogo con un móvil de LAM, la cantante fue contundente al referirse a sus deseos de tener un compromiso con su pareja: “Ni empedo me caso, un gastadero de dinero al pedo en una noche”.

Sobre la foto que circuló, aclaró: «Me fui a probar un traje del show”.

No solo dijo que era su opinión, sino que también la comparte con Pedro Rosemblat: “Amo ir a los casamientos de mis amigos, que se casen, adoró. Yo estoy bárbara y Pedro también así”.

Finalmente, no descartó tener un casamiento en un futuro: “Hoy no, nunca digo nunca a nada. Pero hoy en día no es un deseo casarme”.