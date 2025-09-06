“Me dio risa”: Ricky Diotto sobre María Fernanda Callejón cuando sostuvo que ya “la rompieron”



María Fernanda Callejón y Ricky Diotto se enfrentaron recientemente en una audiencia preliminar de divorcio, momento cercano al fallo contra el ex marido de Julieta Prandi, en esa instancia Callejón aseguró que ya está “rota” y ahora Diotto consideró que sus frases le dieron “risa”.

Como Callejón consideró que estaba de acuerdo con las declaraciones de Prandi, cuyo esposo quedó detenido por abuso sexual, las comparativas no se hicieron esperar, pero para el músico, si quiera se asemejan los casos.

«No hay punto de comparación entre ambos casos, no hace falta que lo aclare. Hablamos de una persona condenada a 19 años por violación, por un montón de cosas más y lo mío no es nada porque además, no pasó nada”, sostuvo Diotto.

Al salir de la audiencia, Callejón señalaba: “Todo lo que uno hace es por nuestra hija. Por mí, ya estoy rota, a mí ya me rompieron”. Sin embargo, su ex marido apuntó: “Son cosas que ella piensa y si ella piensa que está así, está bien, que piense lo que quiera (sic)”.

Respecto a la frase que dio la vuelta por los medios de comunicación, el cantante desestimó: “Me reí un poco porque el video es medio (…) después se ríen. Me parece como si se hubiera estudiado el libreto, como si hubiera hecho lo mismo”.

“Ya está, ya fue, estamos en son de paz, estamos bien. Hice lo mejor que pude, tuve un matrimonio hermoso, nos dejamos de querer y ya está. Estoy tranquilo porque está todo bien y nos pudimos poner de acuerdo”, concluyó Diotto.