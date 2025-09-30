Martín Fierro: Rodolfo Barili pidió por el “periodismo decente” y apuntó contra los “ensobrados“



Rodolfo Barili ganó el Martín Fierro 2025 por Mejor Labor Periodística Masculina, anteponiéndose a los periodistas Nelson Castro y Claudio Rígoli, y brindó un impotente discurso pidiendo por el “periodismo decente”.

Al subir al escenario, el conductor de Telefe Noticias reflexionó sobre lo que significa para el ejercer el periodismo: “No hay ni buenos ni malos (periodistas): somos distintos. Lo mejor que puede haber es un montón de opciones para que la gente elija”.

Y agregó: «Yo seguiré creyendo siempre en el periodismo decente, de quienes se levantan a buscar la verdad y contarla. Bancarse las consecuencias, sin censura previa. Creyendo en la ética que se debe rodear a la labor periodística”.

En una segunda parte de su discurso de agradecimiento, el periodista le dedicó un mensaje a quienes buscan ejercer el periodismo, destacando que no es un oficio que se mueve por el dinero: “Esta es una frase para los chicos que estudian periodismo en estas épocas de confusiones. Si buscan ser millonarios, hay formas lícitas de hacerla, no es esta. Si buscan sobres, al correo”.

«Ahora, si les quema la verdad, si les jode la injusticia, si no se banca que los narcos terminen matando pibas y pibas, sin importar de qué lado de la General Paz, bienvenidos. Esta es la pasión más linda del planeta, se los aseguro», cerró.