Martín Fierro 2025: “El Encargado”, “Gran Hermano” y Susana Giménez, entre los nominados a lo mejor de la TV
La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) dio a conocer la lista completa de nominados a los premios Martín Fierro de Televisión Abierta 2025, que reconocen lo mejor de la producción televisiva del año 2024. Las ficciones «El Encargado» y «Margarita», el fenómeno de «Gran Hermano» y las figuras de Susana Giménez y Natalia Oreiro se perfilan como grandes protagonistas de la noche.
La ceremonia, que se realizará en las próximas semanas, promete una dura competencia en ternas clave como Ficción, Periodístico y Labor en Conducción. Según supo Noticias Argentinas, eltrece y telefe lideran la cantidad de nominaciones, consolidando su peso en la pantalla chica.
Todas las ternas y nominados:
Ficción
El Encargado (eltrece) – Guillermo Francella y Gabriel Goity
El Método (elnueve) – Paola Barrientos
Iosi, El Espía Arrepentido (eltrece) – Natalia Oreiro
Margarita (telefe) – Isabel Macedo, Mora Bianchi, Lola Abraldes, Ramiro Spangenberg y Mateo Belmonte
Periodístico
A La Tarde (América) – Karina Mazzocco
GPS (América) – Rolando Graña
LAM (América) – Ángel De Brito
Humorístico / De Actualidad
Bendita (elnueve) – “Beto” Casella
Pares De Comedia (NET) – Luis Rubio
Pasó En América (América) – Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli
Deportivo
Carburando (eltrece)
Conmebol Libertadores (telefe) Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt
Copa América (telefe) Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt
Juegos Olímpicos París 2024 (Televisión Pública) – Miguel Osovi, Sofía Martínez, Gabriela Previtera, Juan Ballesteros, Magdalena “Magui” Aicega, Gabriel Ganci y José Meolans
Noticiero Diurno
Arriba Argentinos (eltrece) – Nacho Otero y Valeria Sampedro
El Noticiero De La Gente (telefe) – Germán Paoloski y Milva Castellini
Telenueve Al Mediodía (elnueve) – Daniel Navarro, Esteban Mirol y Marisa Andino
Noticiero Nocturno
América Noticias (América) Rolando Graña y Soledad Larghi
Telefe Noticias (telefe) Rodolfo Barili
Telenoche (eltrece) Nelson Castro y Dominique Metzger
Interés General
La Noche De Mirtha (eltrece) Mirtha Legrand
Nara Que Ver (elnueve) Nara Ferragut
Susana Giménez (telefe) Susana Giménez
Musical
La Peña De Morfi (telefe) Lizy Tagliani y Diego Leuco
Pasión De Sábado (América) Marcela Baños
Planeta 9 (elnueve) Edith Hermida y Maia Chacra
Magazine
A La Barbarossa (telefe) Georgina Barbarossa
Cortá Por Lozano (telefe) Verónica Lozano
DDM (América) Mariana Fabbiani
Mañanísima (eltrece) Carmen Barbieri
Cultural / Educativo
Argentina De Película (América) – Tete Coustárot
Proyecto Tierras (telefe) – Germán Martitegui
Tecno Tendencias (América) – Fernando Carolei
Entretenimientos
Ahora Caigo (eltrece) Darío Barassi
Escape Perfecto (telefe) Iván De Pineda y “La China” Ansa
Los 8 Escalones (eltrece) Guido Kaczka
Big Show
Bake Off Famosos (telefe) – Wanda Nara
La Noche Perfecta (eltrece) Sebastián Wainraich
Noche Al Dente (América) Fernando Dente
Reality
Cantando 2024 (América) – Florencia Peña
Gran Hermano 2024 (telefe) – Santiago Del Moro
Survivor, Expedición Robinson (telefe) – Alejandro “Marley” Wiebe
Gastronomía
Ariel En Su Salsa (telefe) – Ariel Rodríguez Palacios
Comer Para Creer (América) – Lourdes Sánchez
Qué Mañana! (elnueve) – Mariano Peluffo
Viajes / Turismo
Iván De Viaje (telefe) – Iván De Pineda
Resto Del Mundo (eltrece) – Federico Bal
Tenés Que Ir (elnueve) – Hernán Lirio
Programa De Servicios
ADN Buena Salud (Televisión Pública) Milton Dan y Mariana Kersz
BA Emergencias (elnueve)
Intelexis Mujer (NET)
Jurados
Botana, Maru; Krywonis, Christophe y Betular, Damián (Bake Off Famosos – telefe)
Guevara, Nacha; Mendoza, Flavio; Figueroa, Milett y Polino, Marcelo (Cantando 2024 – América)
Irigoyen, Dolli; Petersen, Christian y Sáenz, Ximena (El Gran Premio De La Cocina – eltrece)
Branded Content
El Gran Bartender (Gancia – Diego Poggi – telefe)
Historias De Estación (Axión – Lele Cristóbal – telefe)
Que Nadie Se Quede Afuera (Citroën C3 – telefe)
Labor En Conducción Femenina
David, Pamela (Desayuno Americano – América)
Fabbiani, Mariana (DDM – América)
Giménez, Susana (Susana Giménez – Telefe)
Lozano, Verónica (Cortá Por Lozano – telefe)
Nara, Wanda (Bake Off Famosos – telefe)
Viale, Juana (Almorzando Con Juana – eltrece)
Labor En Conducción Masculina
Barassi, Darío (Ahora Caigo – eltrece)
De Pineda, Iván (Escape Perfecto e Iván De Viaje – telefe)
Del Moro, Santiago (Gran Hermano – telefe)
Kaczka, Guido (Los 8 Escalones – eltrece)
Labor Periodística Femenina
Amoroso, Carolina (Telenoche – eltrece)
Larghi, Soledad (América Noticias – América)
Manguel, Romina (Opinión Pública – elnueve)
Sousa Dias, Gisele (Telefe Noticias – telefe)
Labor Periodística Masculina
Barili, Rodolfo (Telefe Noticias – telefe)
Castro, Nelson (Telenoche – eltrece)
Rígoli, Claudio (Telenueve Central – elnueve)
Cronista / Movilero
Funes Ugarte, Roberto (A La Barbarossa – telefe)
Insinga, Cecilia (Arriba Argentinos Y Mediodía Noticias – eltrece)
Quiroz, Oliver (A La Tarde – América)
Roggiano, Daniel (El Noticiero De La Gente – telefe)
Panelista
Bremer, Luís (A La Tarde – América)
García Sáez, Diego (Todas Las Tardes – elnueve)
Kavlin, David (Todas Las Tardes – elnueve)
Shaw, Pía (A La Barbarossa – telefe)
Actor Protagonista De Ficción
Francella, Guillermo (El Encargado – eltrece)
Goity, Gabriel (El Encargado – eltrece)
Vicuña, Benjamín (Terapia Alternativa – eltrece)
Actriz Protagonista De Ficción
Macedo, Isabel (Margarita – telefe)
Oreiro, Natalia (Santa Evita e Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
Peterson, Carla (Terapia Alternativa – eltrece)
Actor De Reparto
Awada, Alejandro (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
Caponi, Marco Antonio (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
Ferro, Rafael (Margarita – telefe)
Actriz De Reparto
Calvo, Julia (Margarita – telefe)
Gaetani, Romina (Buenos Chicos – eltrece)
Llinás, Verónica (El Fin Del Amor – eltrece)
Revelación
Abraldes, Lola (Margarita – telefe – Personaje: Daisy)
Bianchi, Mora (Margarita – telefe – Personaje: Margarita)
Spangenberg, Ramiro “Toti” (Margarita – telefe – Personaje: Merlín)
Labor Humorística
Gómez, Marcos “Bicho” (Zona Mixta Mañana – Televisión Pública)
Menahem, Peto (La Noche Perfecta – eltrece)
Mottola, Nazareno (La Peña De Morfi y Susana Giménez – telefe)
Autor/Guionista
Borensztein, Sebastián; Caravia, Natacha; Gelós, Andrés y Burman, Daniel (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
Calderone, Leandro y Morena, Cris (Margarita – telefe)
Cohn, Mariano; Duprat, Gastón; Di Cesare, Leonardo; Angelini, Alejandro y Otros (El Encargado – eltrece)
Director
Ardanaz, Mariano y Ripari, Eduardo (Margarita – telefe)
Burman, Daniel y Borensztein, Sebastián (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
Cohn, Mariano y Duprat, Gastón (El Encargado y Terapia Alternativa – eltrece)
Director De No Ficción
Arecco, Lucas (LAM y Cantando 2024 – América)
Emiliozzi, Fernando (Bake Off Famosos – telefe)
Vicente, Ramiro (Telefe Noticias, telefe)
Zaraza, Sergio (Survivor, Expedición Robinson – telefe)
Aviso Publicitario
Contexto Argentino, Mercado Libre – Agencia Gut
Felicitá, Preferido Molinos Río De La Plata – Agencia La América
Historias Argentinas, Renault – Agencia
Publicis
Ver Netflix, Netflix – Agencia Isla
Producción Integral
Bake Off Famosos (Wanda Nara – telefe)
Survivor, Expedición Robinson (Alejandro “Marley” Wiebe – telefe)
Telenueve Central (Claudio Rígoli y Mariana Verón – elnueve)