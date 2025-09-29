MARIANO MARTINEZ - NUEVA NOVIA

Mariano Martínez estaría en pareja con una joven DJ, 18 años menor que él


Mariano Martínez habría vuelto a apostar por el amor tras su separación de Triana Ybañez y estaría iniciando una relación con una joven DJ, según informó Karina Iavícoli en Infama.
La periodista contó que el actor y la joven de 28 años fueron vistos en un reconocido boliche de Costanera: “Se lo vio el sábado pasado en Tequila, el boliche, con una DJ e influencer que se llama Luva. Ella es una reggaetonera, hace RKT”.
«En un momento ella hizo una colaboración con L-Gante y ahí se hizo conocida», aportó.
Según los rumores, la pareja se habría conocido en julio, posterior a la separación del actor con Ybañez, y desde entonces habrían entablado una relación.
El propio Martínez habría confirmado su noviazgo al dejar dulces comentarios en los posteos de Luva cantando covers de canciones del momento.
“Tenemos posteos donde él le contesta. ‘Me gustás mucho, demasiado’, le pone él y en otro: ‘Tu energía no la iguala nadie’”, comentó la panelista.

