Los AirPods podrán traducir en simultáneo lo que se escuche



La empresa Apple presentó la función Live Translation en sus nuevos AirPods Pro 3, que también llegará a modelos previos compatibles, ofreciendo traducción instantánea de conversaciones en tiempo real sin necesidad de mirar la pantalla del teléfono.

El sistema aprovecha Apple Intelligence para reconocer lo que dice un interlocutor y reproducirlo traducido en el idioma elegido por el usuario directamente en sus auriculares. A la inversa, el proceso se repite para el otro participante de la charla, logrando un intercambio más natural. Con esto, se busca que personas que no comparten idioma puedan comunicarse de forma fluida durante un viaje, una reunión laboral o un encuentro social.

Idiomas disponibles y compatibilidad

La primera versión de Live Translation funciona en inglés, francés, alemán, portugués (Brasil) y español. Apple confirmó que en los próximos meses sumará italiano, japonés, coreano y chino simplificado. Para acceder a la función, los usuarios deberán contar con AirPods con cancelación activa de ruido (ANC) —como los nuevos AirPods Pro 3, los AirPods Pro 2 o los AirPods 4 con ANC—, además de un iPhone con iOS 26 o superior y Apple Intelligence habilitado.

Cuando dos personas tengan AirPods compatibles, cada una escuchará en su idioma preferido. En el caso de que solo uno cuente con auriculares, el iPhone mostrará la traducción escrita en pantalla para que el otro interlocutor pueda seguir la conversación leyendo.

La cancelación de ruido también tiene un papel central: al reducir los sonidos del entorno, se mejora la claridad de lo que se traduce, lo que resulta especialmente útil en aeropuertos, estaciones de tren o lugares turísticos con gran concurrencia.

Límites de disponibilidad

Apple señaló que Live Translation no estará disponible inicialmente en la Unión Europea, debido a regulaciones vinculadas a la interoperabilidad contempladas en el Digital Markets Act. La empresa explicó que busca garantizar el cumplimiento normativo antes de activar la función en esa región. La disponibilidad también dependerá del modelo exacto de AirPods, de la versión de firmware instalada y del iPhone utilizado.

Innovaciones en los AirPods Pro 3

Más allá de la traducción en vivo, los AirPods Pro 3 presentan mejoras técnicas relevantes. La compañía asegura que la nueva generación ofrece el doble de reducción de ruido en comparación con el modelo anterior, incorpora un sensor de frecuencia cardíaca, mejora la autonomía de la batería y adopta un diseño más estable para distintas actividades.

La preventa de estos auriculares ya comenzó y su lanzamiento oficial será el 19 de septiembre.

Implicaciones para el turismo y la comunicación

El potencial de esta innovación trasciende lo tecnológico. Para el sector turístico, Live Translation representa una herramienta que reduce una de las mayores barreras de viaje: el idioma. Desde consultas rápidas en un hotel o restaurante, hasta la interacción con guías locales o taxistas, la posibilidad de conversar de manera más directa abre un abanico de oportunidades.

También puede resultar útil en el ámbito corporativo, en conferencias internacionales o reuniones de negocios, donde la fluidez del intercambio es clave. Incluso en la vida cotidiana de ciudades con gran diversidad cultural, esta función permite un acercamiento más natural entre personas que no comparten lengua materna.

Una apuesta estratégica de Apple

Apple refuerza así su estrategia de integrar inteligencia artificial en sus dispositivos, una tendencia en la que compite con otros fabricantes que también han presentado auriculares con traducción en vivo, aunque en la mayoría de los casos con soluciones dependientes de aplicaciones externas o con menor integración.

Live Translation convierte a los AirPods en algo más que accesorios de audio: se perfilan como asistentes de viaje que acompañan al usuario en distintas situaciones. Si bien queda por ver el nivel de precisión de las traducciones y el ritmo de adopción del público, la propuesta ya genera expectativas en viajeros y profesionales que ven en esta función un aliado para moverse sin que el idioma sea un obstáculo.