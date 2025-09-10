Llegan deportados argentinos de Estados Unidos

En las próximas horas se sumará un nuevo tropiezo de la gestión de Javier Milei, luego de desmentir en los últimos días que la Casa Blanca había pausado el acuerdo de exención de visas para la Argentina, llegará al país el primer vuelo de deportados argentinos de Estados Unidos.

La política antimigrantes que aplica el presidente Donald Trump afectó a miles de ciudadanos centroamericanos, venezolanos, colombianos y brasileños, y ahora, a pesar del esfuerzo del gobierno de Javier Milei y su embajador ante los Estados Unidos, Alec Oxenford, para mantener el operativo en secreto, le llegó el turno a los argentinos.

De esta forma, un número indeterminado de deportados argentinos, algunos acusados por violaciones, llegará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Y de acuerdo a lo que publicó el periódico Clarín, la Argentina no protestará como lo hicieron otros presidentes, pero lo cierto es que el país fue colocado en el mismo lugar que Brasil y Venezuela por la administración republicana de los Estados Unidos.

Expulsados

Los deportados llegarán en un Boeing 767-300 de la empresa Omni Air International. Todos están acusados de importantes infracciones a la ley federal de los Estados Unidos, tales como delitos migratorios, robos y violaciones.

El vuelo hará escalas en Bogotá y en Belho Horizonte (Brasil), con destino final Ezeiza, de acuerdo con una investigación que firma la periodista Natasha Niebieskikwiat.

La cantidad de deportados argentinos rondaría el número de 16, según pudo establecer el diario argentino. Hasta el momento, fueron deportados más de 300 argentinos de los Estados Unidos, pero todo se mantuvo en secreto, agrega el informe.