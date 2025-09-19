La salida de Red Chamber genera incertidumbre en los trabajadores

El secretario de Pesca, Andrés Arbeletche, retiró documentación de la planta de la exAlpesca, y anticipó que la próxima semana se firmaría un preacuerdo con la nueva arrendataria. Mientras tanto, la intimación a Red Chamber para dejar la planta, promete efectos colaterales. No se descarta que la empresa acuda a la Justicia. Más de 700 trabajadores dependen de que en esta ocasión, las cosas se hagan bien.

Arbeletche aseguró que los plazos de traspaso se mantienen firmes; Red Chamber deberá entregar el total de los bienes pertenecientes a la ex Alpesca el 30 de septiembre y, el 1° de octubre, ingresará la empresa que asumirá la concesión.

“Creemos que con una nueva arrendataria que invierta y cumpla con las obligaciones, la exAlpesca va a crecer muchísimo”, afirmó el titular de Pesca de Chubut.

“Alpesca necesita que se trabaje con la merluza. Tiene siete licencias y solo se utilizan tres, lo que hace que se corra el riesgo de perderlas. Esta temporada tuvimos el Promarsa I y Promarsa III sin utilizar”, expresó el funcionario.

Las alertas

En la sesión de la Legislatura del jueves último, el diputado Emanuel Coliñir (Arriba Chubut) dijo que “el gobierno provincial toma la decisión de rescindir el contrato de arrendamiento con Red Chamber que es la empresa que se está haciendo cargo de los bienes de Alpesca. Ingresé un pedido de informe que fue contestado por la Secretaría de Pesca. ¿Cuál es el eje troncal de la respuesta del pedido de informe? Uno de los motivos principales es que Red Chamber Argentina, no es una filial de Red Chamber Company que tiene base en Estados Unidos. La empresa, lo niega. La Secretaría de Pesca sigue acusando de incumplimiento del contrato de arrendamiento y esa es la base sobre la que se aferran para rescindir el contrato. Obviamente, esto no termina bien, porque Red Chamber Argentina lo va a terminar judicializando”, expresó el legislador.

Coliñir interpreta que la arrendataria “seguramente ha incumplido en varias de las obligaciones, aunque ellos sigan sosteniendo que han invertido un promedio de 70 millones. Lo que sí, esto no termina bien, lo que sí está pasando es que esto ha trascendido las fronteras de nuestra provincia, lo que sí está pasando es que en medios nacionales e internacionales se están haciendo eco de esto, lo que pareciera ser una medida más que de defensa del patrimonio pesquero provincial, es una medida de corte caprichoso o medianamente irregular por parte del Estado provincial”, denunció el diputado chubutense.

Efectos colaterales

La empresa plantea un grave escenario de inseguridad jurídica para la compañía. Red Chamber recurrió a la embajada de Estados Unidos en Argentina mientras desplegaba acciones en Washington golpeando la puerta del departamento de Comercio, del Congreso y del propio embajador argentino en Washington, Alec Oxenford. En Cancillería hay preocupación. Conocen que cuando se limita el accionar de una empresa estadounidense la reacción de Washington no se demora.