La película de 1998 que se volvió furor y está entre las más vistas de Netflix: de qué trata



«El mediador» (The Negotiator en su título original) es una película de thriller y acción que, si bien es de 1998, recientemente se volvió furor en Netflix.

Con Samuel L. Jackson y Kevin Spacey, el film de suspenso llamativamente llamó la atención de los usuarios de la plataforma de streaming que la colocaron entre las más vistas.

De qué trata “El mediador”

La historia se centra en Danny Roman, un oficial de policía de Chicago que trabaja como negociador de rehenes. La trama toma un giro inesperado cuando Roman es acusado falsamente del asesinato de su compañero y de corrupción.

Para demostrar su inocencia y ganar tiempo mientras intenta descubrir quién lo incriminó, Roman toma rehenes en un edificio de Asuntos Internos. En un acto desesperado, solicita que el único que negocie con él sea Chris Sabian, otro de los mejores negociadores de la policía, que trabaja en un distrito diferente. A medida que la tensión crece, Sabian comienza a dudar de la culpabilidad de Roman y a sospechar que hay una conspiración dentro del cuerpo de policía.

El duelo psicológico entre los dos negociadores es el eje central de la película, que está llena de giros inesperados y de intriga.

Actores Principales

La película cuenta con un reparto estelar, encabezado por dos de las figuras más reconocidas de Hollywood:

Samuel L. Jackson como el teniente Danny Roman.

Kevin Spacey como el teniente Chris Sabian.

Además, el elenco incluye a otros actores destacados como David Morse, J. T. Walsh y Paul Giamatti.