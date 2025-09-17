

La inflación mayorista se aceleró al 3,1% en agosto, desde el 2,8% en julio, según el Instituto de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC). De esta forma el dato fue más alto que el IPC de ese mismo mes ya que se ubicó en el 1,9%. Lo que sucede es que hubo un mayor «pass through» por la suba del dólar oficial ya que el índice tiene mayor componentes de bienes comercializables con el exterior que la inflación minorista.

En este caso la suba estuvo impulsada por un avance del 3,1% en los los productos nacionales y de 2,9% en los importados. El IPIM marcó una variación del 22,1% interanual en agosto, y 15,7% en el acumulado del año.