La Escuela 7707 capacitó a sus alumnos sobre el uso de la boleta única

La Escuela N°7707 de Puerto Madryn llevó adelante una capacitación dirigida a los estudiantes del ciclo orientado, con el objetivo de fortalecer la formación ciudadana en vísperas de las próximas elecciones. La actividad estuvo a cargo del profesor Carlos Pascuariello, quien ya viene desarrollando este tipo de talleres en otros establecimientos educativos de la ciudad.

La vicedirectora del turno mañana, Marita Sosa, señaló que la iniciativa busca brindar herramientas a los jóvenes que votarán por primera vez: “En el marco del desarrollo de la ciudadanía de nuestros estudiantes, invitamos al profesor Pascuariello para que los chicos puedan conocer cómo será el proceso electoral con la implementación de la boleta única, que genera interrogantes para todos”.

La docente destacó el interés de los alumnos, aunque reconoció que aún existe desconocimiento sobre el funcionamiento del sistema electoral: “Estamos fortaleciendo todas las iniciativas que tengan que ver con conocer a los candidatos, rescatar el valor de la democracia y la importancia de la participación en los partidos políticos. Estas acciones forman parte de un conjunto de actividades que realizamos en vísperas de las nuevas elecciones”.

La capacitación incluyó un simulacro de votación, con la colaboración del cuerpo docente. “Los chicos se involucran mucho y creemos necesario rescatar estos valores que tienen que ver con el hacer democrático y la igualdad de oportunidades”, remarcó la vicedirectora.

Finalmente, subrayó que el trabajo pedagógico sobre la vida democrática se aborda de manera transversal en toda la secundaria: desde el análisis de la Constitución Nacional en primer año, hasta la promesa a la Constitución en tercer año, como parte de un proceso de formación que busca que los estudiantes comprendan que su participación y su opinión son fundamentales para la sociedad.

Cabe recordar que la elección nacional se llevará a cabo el próximo 26 de octubre, instancia en la que los ciudadanos de Chubut deberán elegir a dos diputados nacionales.