La CGT se sumará la Marcha Federal del miércoles al Congreso

Luego del revés electoral de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses, la «mesa chica» de la CGT acordó hoy sumarse el próximo miércoles a la Marcha Federal por la Salud y la Universidad Pública que llegará a las puertas del Congreso.

La movilización opositora a la gestión de Javier Milei se hará para reclamar a los legisladores que rechacen los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica.

«Esta CGT estará en el Congreso acompañando a las organizaciones de la salud, a la comunidad universitaria, sindicatos, movimientos sociales, y fuerzas políticas en el reclamo colectivo a favor de la salud y la educación pública», sostuvieron en un comunicado.

Y agregaron: «Ambas leyes vetadas son producto del consenso alcanzado entre amplios sectores de nuestra sociedad, por eso instamos a las diputadas y diputados a que insistan en la validez de las mismas».

Los máximos referentes de la central obrera se vieron las caras en la sede de UPCN para analizar el resultado de las recientes elecciones en la provincia de Buenos Aires y para terminar de organizar el Comité Central Confederal que se hará este jueves y que es la instancia previa al congreso cegetista del 5 de noviembre en el que se votarán sus próximas autoridades.

Asistieron el anfitrión, Andrés Rodríguez, Héctor Daer (Sanidad), Hugo Moyano (Camioneros), Armando Cavalieri (Comercio), Gerardo Martínez (UOCRA), Octavio Argüello (Camioneros), Sergio Romero (UDA), Cristian Jerónimo (Vidrio), Jorge Sola (Seguros), Maia Volcovinsky (Judiciales), Omar Plaini (canillitas), Guillermo Moser (Luz y Fuerza) y Omar Maturano (La Fraternidad), entre otros.

Del temario del encuentro también formó parte la discusión sobre a quiénes se ungirán como próximas autoridades de la CGT, en momentos en que algunos referentes consideran que el esquema del triunvirato debe continuar para contener a todos los sectores, mientras que otros hacen fuerza para que vuelva a haber un único secretario general pese a las divisiones que existen.

Al respecto, los participantes de la reunión aclararon que todavía no se llegó a un acuerdo sobre el esquema de conducción, y tampoco quienes lo integrarían.