Milei activó un “Previaje»: 12 cuotas sin interés y súper descuentos para escapadas



El espíritu de «Previaje» resurgió con fuerza en el cierre de la Feria Internacional de Turismo (FIT) y en el Día Mundial del Turismo, con un anuncio sorpresa del Gobierno que promete reactivar el sector con beneficios directos para los viajeros. Con la presencia del presidente Javier Milei y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, el Banco Nación lanzó una batería de ofertas que incluyen viajes en 12 cuotas sin interés y descuentos exclusivos.

El presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, fue el encargado de presentar esta batería de medidas, que buscan impulsar el turismo nacional y facilitar el acceso a vacaciones y escapadas en todo el país.

Viajes en cuotas sin interés y descuentos imperdibles

Los beneficios, que ya están disponibles para clientes del Banco Nación que operen con tarjetas de crédito Visa y Mastercard, abarcan una amplia gama de servicios turísticos:

Agencias de Turismo: Financiación en 6, 9 y hasta 12 cuotas sin interés en comercios habilitados para destinos nacionales.

Gastronomía: Un 20% de descuento con un tope de $10.000 por compra, utilizando la app «MODO BNA+».

Alojamiento (hotelería y hostería): Un 10% de descuento sin tope de reintegro y hasta 6 cuotas sin interés. También se podrá acceder a 9 y 12 cuotas sin interés a través de «MODO BNA+».

Más beneficios para planificar tu próxima aventura

La lista de descuentos y facilidades se extiende a otros rubros clave para los viajeros, asegurando opciones para todos los gustos y necesidades:

Alquiler de autos: Posibilidad de financiar en 6 o 12 cuotas sin interés a través de «MODO BNA+».

Balnearios: Un 10% de descuento y 6 cuotas sin interés sin tope de reintegro, también mediante «MODO BNA+».

Micros de larga distancia nacionales: Un 10% de descuento y 3 cuotas sin interés sin tope de reintegro, con «MODO BNA+».

Productos regionales: Un 20% de descuento y 3 cuotas sin interés, con un tope de $20.000 por tarjeta por mes, a través de «MODO BNA+».

La iniciativa, lanzada en un contexto de fomento al turismo interno, busca capitalizar el interés de los argentinos por viajar por el país, ofreciendo facilidades de pago y ahorros significativos para sus próximas experiencias. La información detallada de todas las ofertas y comercios adheridos está disponible en el sitio web: https://semananacion.com.ar/semananacion/turismo25.