Inició la apertura de válvulas para normalizar el servicio de agua en Puerto Madryn

Desde la cooperativa Servicoop, se informó que, luego de finalizada la reparación de uno de los acueductos que vincula la planta potabilizadora con Loma María y avanzados los procesos de carga del mencionado acueducto, nuestro personal logró normalizar el transporte de agua hacia nuestra ciudad. Respecto de la distribución en Puerto Madryn, las reservas recuperan nivel, por lo que comienza el proceso de apertura de válvulas para abastecer la ciudad.

La normalización del servicio se va a dar de forma paulatina a partir de la medianoche, teniendo en cuenta que se deben cargar acueductos, sub-acueductos y cañerías maestras de distribución. Una vez que las instalaciones estén con carga, se deben purgar y estabilizar. Se informó además, que las zonas que se encuentran más elevadas, demorarán un lapso mayor en normalizarse, que las que se encuentran más cerca del nivel del mar.