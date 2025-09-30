ELIAS - JUSTICIA - MARCHA

Familiares y vecinos marcharon por justicia tras la muerte del bebé Elías en Puerto Madryn

Este martes se llevó adelante una importante movilización de familiares y allegados de Elías Mateo, el bebé de un año y cuatro meses que perdió la vida en un trágico vuelco ocurrido el pasado domingo 28 de septiembre. El accidente se produjo alrededor de la 1:30 de la madrugada en la rotonda de Avenida del Trabajo y Juan XXIII, cuando la camioneta Renault Kangoo que conducía su padre, Leandro Damián Ríos, volcó y el niño salió despedido del vehículo.

El conductor, de 23 años, circulaba bajo los efectos del alcohol, con 1,98 gramos por litro de sangre, según informaron fuentes judiciales. Tras el hecho, la fiscalía había solicitado prisión preventiva, pero la justicia resolvió otorgarle prisión domiciliaria, decisión que generó indignación en la familia materna y en parte de la comunidad, que la consideran insuficiente.

La convocatoria para la marcha fue difundida por redes sociales y tuvo lugar en la misma rotonda donde ocurrió el accidente. Los asistentes llevaron globos blancos y carteles en apoyo a Bianca Vargas, madre de Elías, para exigir justicia por su hijo.

La movilización reflejó el dolor y la preocupación frente a la tragedia, y la firme exigencia de que se tomen medidas judiciales más severas para garantizar que hechos similares no queden impunes.

