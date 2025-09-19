Exitosa perfomance chubutense en el Torneo Regional de Menores en Neuquén

El pasado fin de semana, se disputó en la ciudad de Neuquén, una nueva fecha del Torneo Regional de Tenis para categorías Menores, competencia de la que fue parte una delegación de deportistas de la Asociación de Tenis del Noroeste del Chubut.

El certamen, tuvo lugar en el Tenis Club Neuquén, en la que los chubutenses cumplieron con una destacada actuación.

En Neuquén de brillante perfomance

El 5to Torneo Regional de Tenis par categorías Menores, se jugó el pasado fin de semana en la ciudad de Neuquén, siendo un certamen con gran participación chubutense, con presnecia de los representantes de la ASOTENECH.

El certamen, fue clasificatorio al Nacional y válido para el ranking de la AAT.

El este Regional, Chubut estuvo representada en rama femenina por las jugadoras Matilda Nogueira, Gianna Sabatini, Emma Atucha y Agustina Viglione; mientras que entre los varones compitieron Iñaki Chaparro, Salvador Atucha,Bautista Suffriti, Lucio Vulcano,Emilio Nogueira, Francesco Babino, Alfonso Weigel, Joaquín Vulcano y Tomas Atucha.

En cuanto a resultados, hubo una destacada actuación en los sub 12 donde Lucio Vulcano fue el ganador 6/2 6/1 ante Emilio Nogueira, que dio la nota en semis eliminando a Bautista Suffriti y en el doble Vulcano/ Suffriti fueron los ganadores 6/0 6/1 ante Balda/Zelaya (NQN).

En tanto, en las Sub 14 damas Agustina Viglione(Tw)/Rosario Jurado( RN) fueron finalistas y las ganadoras fueron Morena Medinacelli (NQN) / Aine Moran (Mza) por 6/4 6/3.

Los demás lugares en los singles Sub 16 varones fueron Joaquín Vulcano semis , Tomas Atucha 4tos, Sub 14 Alfonso Weigel 1ra ronda y en damas Matilda Nogueira semi y Gianna Sabatini y Emma Atucha 4tos y en los dobles Damas Sub 12 Matilda Nogueira / Gianna Sabatini semi y Emma Atucha/Emma Gómez (NQN) 4tos.

Los varones Sub 12 como ser Emilio Nogueira / Francesco Babino llegaron a semis y en sub 16 Joaquín Vulcano/Juan Paolini (RN) y Tomas Atucha / Giuliano Morales(NQN) fueron semifinalistas.