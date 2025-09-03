EVELYN BOTTO - FEDE BAL

Evelyn Botto y Fede Bal contaron toda la verdad sobre su relación


Una de las relaciones más sorprendentes en la farándulas, es el incipiente vínculo entre Fede Bal y Evelyn Botto que no negaron haber estado juntos, la artista confirmó la cita y el mediático no hizo más que tirarle flores, aunque en medio, surgió la ex novia de Bal, la bailarina Sofía Aldrey, con gran despecho.
Aldrey no sólo afirmó que el conductor la dañó, sino que lo acusó de haber iniciado la relación con Botto durante su noviazgo: “Ella siempre lo persiguió porque cada vez que él iba a lo de Andy, ella le mandaba mensajes y esto viene de hace tiempo”.
Sin embargo, la actriz y locutora sostuvo que los coqueteos sólo ocurrían durante los programar radiales: “Eso pasaba mucho en el contexto del aire porque siempre chamuyaba al aire para regalar historias a los oyentes, era una joda de intercambio para el show y moría en el aire. En esa época cero”.
Asimismo, Botto destacó: “Si yo quisiera volver a salir, si alguien va a sacar fotos para mandar a los medios y me vienen a buscar, no me dan ganas”. Aunque, lo único que negó sobre Bal, es que tengan un “romance”: “Hay tantos grises en el medio (…) no hay mucho más, fue una salida, ambos estamos solteros y podemos hacer lo que queremos”.
Por su parte, el hijo de Carmen Barbieri dialogó con Yanina Latorre y, en cuanto la periodista le contó que “ama a Evelyn”, él respondió: “¿Y cómo no?”. Por tanto, añadió: “Nos conocemos hace años. En esta temporada, nos queremos”.

