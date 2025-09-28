COMERCIO - DÍA DEL EMPLEADO DE COMERCIO - SEC - SEPTIEMBRE

Este lunes no habrá actividad comercial

Este lunes 29 de septiembre se conmemora en todo el país el Día del Empleado de Comercio, por lo que la mayoría de los comercios de Puerto Madryn permanecerán cerrados.

Si bien la fecha oficial es el 26 de septiembre, este año se acordó su traslado al lunes siguiente para facilitar la organización de la jornada no laborable dentro del sector.

La conmemoración está establecida por la Ley 26.541, que equipara esta fecha a un feriado nacional para todos los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. Esto significa que los empleados no están obligados a prestar servicios y, en caso de hacerlo, deben percibir la remuneración correspondiente a un feriado.

La medida alcanza a supermercados, grandes cadenas, shoppings, locales de indumentaria y otros rubros comerciales, por lo que se espera que la actividad en la ciudad sea reducida durante la jornada.

Cabe recordar que los comercios pueden abrir si así lo deciden, pero la atención deberá realizarse con personal que acepte trabajar voluntariamente y respetando la legislación vigente sobre feriados.

