FRED MACHADO - JOSÉ LUIS ESPERT

Espert bajo sospecha

Las declaraciones juradas del diputado de La Libertad Avanza y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, exhiben un patrón de serias inconsistencias y anomalías contables. La más llamativa es la valuación de su sociedad Varianza SA en apenas un peso, a pesar de haber figurado con un valor de $50.000 el año anterior.

La información, revelada por elDiarioAR, surge en un momento políticamente delicado para el economista, en medio de críticas por su cercanía con el exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y sus ya conocidos vínculos con el empresario Fred Machado, detenido por narcotráfico.

«¿Qué sentido tiene elogiar a los imbéciles?»

«¿Qué sentido tiene elogiar a los imbéciles?»

