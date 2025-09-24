Es veterano de Malvinas, pero necesitó una campaña solidaria para tratar su cáncer



En un emotivo mensaje dirigido a la comunidad, el veterano de Malvinas, Jorge Raileff, comunicó que ha logrado recaudar los 16 millones de pesos necesarios para comenzar su quimioterapia. Por este motivo, ha pedido públicamente que ya no se realicen más donaciones.

La campaña solidaria, en menos de dos días, conmovió a la población de Comodoro Rivadavia y del resto del país, que se movilizaron de manera masiva para ayudar a este héroe de guerra que hoy lucha contra el cáncer de piel.

En su testimonio, Raileff expresó su profunda gratitud y admiración por la respuesta de la gente: «Quería avisarles que con todos los que han podido colaborar aportando en el alias se logró la recaudación del dinero suficiente». La rapidez con la que se alcanzó la cifra sorprendió incluso al propio Raileff, quien destacó la solidaridad inmediata de la comunidad.

«De esta forma se pudo obtener la droga que estaba necesitando para mi cáncer de piel. Hoy estoy dando este aviso para que sepan que en menos de dos días logramos llegar a esta suma de 16 millones de pesos. Gracias a todo el pueblo que con tanta inmediatez se ha solidarizado con mi situación», expresó.