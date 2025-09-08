El Torneo Provincial de Cadetes de handball, coronó a Nueva Generación y Petroquímica como campeones

La ciudad de Trelew recibió durante el último fin de semana, el Torneo Provincial de Handball, certamen organizado por la Federacion Chubutense de Balonmano.

El evento, contó con una gran convocatoria de equipos, siendo ganadores en rama femenina el conjunto de Nueva Generación mientras que entre caballeros festejaron Petroquímica, ambos de Comodoro Rivadavia.

Los títulos viajaron a Comodoro

Este domingo culminó el Torneo Provincial de Handball para categoría Cadetes, certamen que contó con el campeonato de los clubes de Comodoro Rivadavia como ser Nueva Generación en Damas y Petroquímica en Caballeros.

Con la organización de la Asociación de Handball del Valle y la Federación Chubutense de Balonmano (Fe.Chu.Ba.), más la colaboración de Chubut Deportes y la Municipalidad de Trelew, se llevó a cabo durante el fin de semana el Provincial de Cadetes en instalaciones del Gimnasio Municipal N° 1.

En Damas, Nueva Generación se consagró campeón tras vencer en la final a El Bolsón, por 25 a 21. El tercer puesto le correspondió a Kaizen de Puerto Madryn.

En Caballeros, llegaron a la final los comodorenses Petroquímica y Nueva Generación, y la victoria quedó en manos de «Petro», por 30 a 16, para coronarse campeón. El local Independiente se quedó con el tercer puesto en varones.

Tras la disputa de las finales, se llevó a cabo la entrega de premios con la participación en representación de Chubut Deportes de su gerente general Mariano Ferro.

En la misma se reconocieron, además de los mejores equipos, también a la mejor jugadora del torneo que fue Tiara Guineo (Nueva Generación) y la mejor arquera que fue Morena Huanquin (Nueva Generación); también al mejor jugador Tomás Remolcoy (Petroquímica) y al mejor arquero Facundo Alvarado (Petroquímica).