AJEDREZ - INTERESCOLAR - JUEGO CIENICA - PUERTO MADRYN

El Torneo Interescolar de Ajedrez se jugó en Madryn y coronó a la Escuela N° 728

El pasado sábado se desarrolló en las instalaciones de la Escuela N°710, el Torneo Interescolar de Ajedrez para niveles secundarios.

El certamen, contó con la participación de 10 escuelas, con 16 equipos y 52 jugadores en total, jugándose bajo un sistema suizo a 6 rondas.

 

16 equipos fueron parte del Interescolar

La escuela N°728 «Alfonsina Storni» finalizó el torneo con una gran actuación ganando todos sus match y empatando y perdiendo únicamente 1 partida en todo el certamen, coronándose entonces como ganador de este Interescolar.

En tanto, el  segundo lugar fue compartido por los equipos A y B de la escuela N° 741 «Cabo Bombero Voluntario», donde el equipo B se hizo fuerte ganando 5 y perdiendo únicamente 1 match; mientras que el equipo A cerraría su participación con 3 victorias, 1 empate y 2 derrotas.

El podio lo terminaría cerrando la escuela N°1746 «Nueva Austral», igualando en puntos con el equipo A de la 741 pero con menor sistema de desempate.

 

