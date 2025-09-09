El «Team Soledad» de La Voz Argentina tuvo su «Primer Round»: quién fue eliminado y cómo quedó el equipo



La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe, regresó este lunes tras varias noches de ausencia y contó con el último “Primer Round” con el team Soledad Pastorutti.

Esta fase de La Voz Argentina pone a prueba a los participantes de cada equipo con un formato renovado que combina la decisión del coach con una votación entre los demás jurados.

Después de las presentaciones solistas de cada artista, el coach de su equipo tiene la difícil tarea de elegir y salvar a los tres miembros que considere más sobresalientes. En el caso de la cantante, optó por Valentina Otero, Violeta Lemo y Milagros Gerez Amud.

Los concursantes que no son salvados por su propio coach son evaluados por el resto de los jurados, quienes les asignan un puntaje. El participante con la puntuación más baja en esta instancia queda eliminado de la competencia.

De esta manera, quien resultó menos votado por Lali Espósito, Luck Ra y Miranda! fue Mía Frankel.

Cómo quedó el Team Soledad tras el 1° Round en La Voz Argentina 2025

Valentina Otero.

Violeta Patricia Lemo.

Milagros Gerez Amud.

Agustín Carletti y Mauricio Tarantola.

Milena Salamanca.

Luis González.

Gustavo Rosales.