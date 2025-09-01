Declararon de interés municipal la Pesca Deportiva en Trevelin y sus parajes



La misma fue en la VIII Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Trevelin realizada el jueves pasado, mediante la Declaración de Interés N° 29/25, “De Interés Municipal la Pesca Deportiva en Trevelin y sus Parajes”.

La propuesta la realizó el Bloque de Concejalas del Partido justicialista y fue aprobada por unanimidad del Cuerpo Legislativo entre los considerandos la declaración indica que Trevelin es reconocido como uno de los principales destinos de pesca en Patagonia y el mundo entre otras cosas por la calidad de sus ambientes, la diversidad de especies, y escenarios naturales imponentes para la actividad de la pesca deportiva.

Además la actividad de la pesca deportiva es parte de la historia de Trevelin, en la que se destaca una de las mujeres pioneras de la pesca con mosca como lo fue Glenis Owen, junto a la llegada a Patagonia de importantes referentes de la actividad como lo fue Mel Krieger.

Trevelin es un destino de turismo internacional, reconocido por la pesca deportiva, la cual demanda un servicio de calidad.

La actividad de la pesca deportiva fomenta un turismo sustentable, sumamente respetuoso del ambiente, siendo el mismo un modelo de buenas prácticas para la conservación del recurso.

También impacta en los ingresos económicos de forma directa e indirecta, generando una importante cantidad de puestos de trabajo, tanto en alojamiento, guías de pesca, auxiliares de guías, gastronomía, estaciones de servicio, y comercio entre otros.

Trevelin cuenta con seis Lodges de Pesca, los cuales realizan la actividad con guías altamente calificados y reconocidos.

Así mismo, la alta calificación y experiencia de los guías de pesca locales, participa activamente para la formación de nuevos profesionales de la actividad.

Desde la Secretaría de Pesca de la Provincia del Chubut, a través de la Dirección de Pesca Continental, realizan un trabajo destacado para la conservación y fiscalización de los diferentes ambientes de pesca.

La psicultura, ubicada en el ejido de Trevelin, cumple un rol fundamental para la realización de los trabajos de siembra y resiembra de peces en los diferentes espejos de agua de la región.

La Declaración N° 29/25 en el artículo 1° establece: Declarar de Interés Municipal a la Pesca Deportiva en el ejido de Trevelin, en reconocimiento a su relevancia turística, cultural, económica, deportiva y ambiental y el artículo 2°: Encomendar al Departamento Ejecutivo Municipal a promover acciones de difusión, acompañamiento institucional y fortalecimiento del sector vinculado a la pesca deportiva.