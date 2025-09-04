CAMPAÑA ELECTORAL - GOBIERNO

El Gobierno fija en $13.200 millones los aportes para financiar campaña electoral


El Gobierno nacional fijó en más de $13.200 millones el monto global de aportes para financiar las campañas de los partidos políticos que participen en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.
La medida, oficializada mediante la Resolución 375/2025 de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, establece que para la categoría de diputados nacionales se destinarán $8.815.610.700,67, mientras que para senadores nacionales el aporte será de $4.407.805.350,33.
Según la normativa, la Dirección Nacional Electoral será la encargada de distribuir los fondos entre las agrupaciones políticas que compitan en cada distrito y de aplicar las sanciones que disponga la Justicia Nacional Electoral.
El gasto se afrontará con los créditos presupuestarios asignados a la Vicejefatura de Gabinete del Interior para el ejercicio 2025, y se precisó que la Dirección de Programación y Control Presupuestario ya certificó la disponibilidad de fondos.
La resolución fue firmada por el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán.

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

