El dólar oficial alcanzó los $1515 y el riesgo país trepó a 1516 puntos

El dólar minorista cerró este viernes en $1515 en el Banco Nación, $20 más que en la rueda previa (+1,3%), un nivel nunca antes registrado. En el resto de los bancos, el promedio fue de $1520,83, con operaciones que llegaron a $1525. El dólar tarjeta, con impuestos, alcanzó los $1969,50.

En el segmento mayorista, la divisa cerró en $1474,74, apenas $0,51 más que ayer, pero el resultado exigió al Banco Central una venta de USD 678 millones para defender el techo de la banda cambiaria.

La sangría de reservas

La magnitud de las intervenciones sorprendió al mercado. El miércoles la autoridad monetaria había vendido USD 53 millones, el jueves USD 379 millones y hoy el monto se duplicó a USD 678 millones. En tres jornadas consecutivas, el BCRA se desprendió de USD 1100 millones.

Se trató de la mayor venta en un solo día de los últimos seis años, desde octubre de 2019. El volumen total operado en el mercado mayorista alcanzó los USD 842 millones, lo que refleja que la oferta provino casi por completo del Central.

Fuente: BAE