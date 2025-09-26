El descargo de Anna del Boca tras el fallo que absuelve a su madre: “Se puso el foco en la verdad”



Tras varios años con una acusación sobre ella, finalmente el pasado jueves 25 de septiembre el Tribunal Oral Federal 7 absolvió a Andrea del Boca en la causa por la financiación estatal de la telenovela «Mamá Corazón» en 2015. La actriz fue acusada como supuesta partícipe necesaria de administración fraudulenta.

Su hija Anna del Boca le dedicó unas conmovedoras palabras a su madre y a quienes la criticaron durante todos estos años, mencionando también cómo le afectó el juicio a su salud mental.

“Feliz primavera. Las conversaciones difíciles son las que más me gustan. Mi cerebro se desarrolló con un peso mediático, social y judicial de inmensa magnitud, mi etapa más formativa adolescente la construí en base a esto, mis interacciones empapadas por este acontecimiento”, comenzó.

“Miles me siguen por ese morbo, la hija de la ‘chorra’. Ya no me da náuseas esa palabra, es solo un cadáver más que veo pasar. Pocos saben lo asfixiante que es convivir con una situación de semejante tamaño y se nota. Yo lo entendía los 15 años. Nunca llegué a comerme los mocos. Aplaudo quien soy y atesoro a quienes me contienen”, reflexionó.

“Mi mamá, hoy 25/9/25, fue declarada INOCENTE. No existen versiones, finalmente se puso el foco en la verdad. Diez años donde una cosa siempre fue cierta: la evidencia es contundente y verídica. Comprueba su total ABSOLUCIÓN. Los que recurren al agravio optan por no leer ni escuchar. Jamás tendrán con que llenar su patética y putrefacta existencia. Créanme, no es difícil informarse objetivamente y emanciparse de la falsa interpretación que quieren vender. La condena artificial y su inmundicia permanece injusta y errónea”, apuntó contra quienes cuestionaron a su madre.

En una reflexión por lo sucedido durante todos estos años, la joven admitió sentir un peso menos tras el fallo de la Justicia y que en algún momento compartirá sus pensamientos con respecto al tema que la persiguió por tanto tiempo.

“Esto no es una victimización, es real. La apertura a un nuevo inicio. No me importa ser querida o creíble. O las suposiciones y prejuicios. Y ni hablar de los chimentos. Me voy despidiendo de la acumulación de ladrillos que teníamos sobre el cuerpo. Imaginate la montaña rusa psicológica. Algún día compartiré toda la tinta que le dediqué. Como en todo cuento con el que fantaseaba de chiquita, el final feliz viene después de una larga batalla. Yo sabía que el calvario se terminaba acá. Lo sentí en la primavera y las esperanzadoras señales que florecen junto a ella. Como dice mi novio, ‘Es improbable que Anna se equivoque’ y por algo será! :)”, escribió en sus historias de Instagram.

“Mientras daban el veredicto, puse el portarretratos de mi abuelo junto a velas y cuatro pares de manos entrelazadas. Me voy a asegurar de que este legado esté tan vivo como él lo está en mí. Estoy inconmensurablemente agradecida. Toca brindar con mamá que se lo recontra requete re mil super duper mega merece. Mujerón. Que tengan un hermoso día, ella lo tendrá. Palabras de un amigo: cuantos se tendran que meter el micrófono en el culo y sin vaselina!”, cerró.