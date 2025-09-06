ANTISEMITISMO - DETENIDO - HAMAS - MAR DEL PLATA - TWITTER - X

Detuvieron a un hombre que apoyaba atentados de Hamás en las redes sociales


Un hombre fue detenido en la ciudad balnearia de Mar del Plata acusado de realizar publicaciones antisemitas mediante las que impulsaba atentados del grupo terrorista Hamás.
Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que el Agregado Jurídico del FBI perteneciente a la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires detectó que un usuario de X difundía posteos en esa plataforma sobre su respaldo a los ataques terroristas que la organización islamita llevó a cabo en Israel y otros países.
En este contexto, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Mar del Plata dispuso la orden de la investigación a los agentes del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista a fin de identificar al implicado.
Los uniformados efectuaron diversas tareas de campo como el ciberpatrullaje y la Inteligencia de Fuentes Abiertas a través de las cuales localizaron la vivienda en la que residiría el sospechoso, ubicada en la Costa Atlántica.
Se trata de un joven que impulsaba la utilización de armas de fuego y la judeofobia en las difusiones, en las cuales también avalaba el extremismo de Hamás.
El magistrado Santiago Inchausti dispuso el allanamiento de la finca y los federales incautaron tres notebooks, una PC, dos tablets, dos pendrives, un celular y demás objetos de relevancia para el expediente, mientras que se concretó la captura del presunto antisemita, quien fue imputado por el delito de “intimidación pública”.

