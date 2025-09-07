Detienen a una mujer con pedido de captura durante un control en Comodoro

En un operativo de identificación de personas realizado este sábado por la tarde en el barrio Juan XXIII de Comodoro Rivadavia, personal policial de la Comisaría Quinta detectó a una mujer que tenía pedido de captura vigente.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 18:50 horas sobre calle Tres Sargentos, donde los efectivos identificaron a C.M.A., de 30 años. Al verificar sus datos en el sistema, se constató que pesaba sobre ella una orden de captura dispuesta por la jueza penal Daniela Alejandra Arcuri.

La mujer se encontraba acompañada por su hijo de 8 años, por lo que el Juez Penal de turno dispuso que, tras ser notificada de su obligación de presentarse el próximo lunes en la Oficina Judicial, continúe en libertad ambulatoria para resguardar al menor.