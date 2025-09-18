Delincuentes digitales usan falsas ofertas de combustible para estafar

La Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Rawson emitió una advertencia a la comunidad sobre nuevas maniobras de fraude que circulan en el país y que podrían replicarse en Chubut. Se trata de mensajes falsos que ofrecen promociones en la compra de combustible con el objetivo de robar datos personales y bancarios, bajo la modalidad conocida como “phishing”.

En los últimos días, la provincia de Santa Fe activó un protocolo de prevención frente a este tipo de estafas, que apuntaron especialmente a jubilados y pensionados. En uno de los casos, la rápida reacción de un vecino evitó el vaciamiento de su cuenta bancaria, tras detectar mensajes sospechosos recibidos a través de WhatsApp.

La maniobra consiste en el envío de mensajes que aparentan provenir de empresas de combustibles, organismos públicos u operadores de atención al cliente. Allí se invita a las personas a responder con una palabra clave o a ingresar a enlaces maliciosos. De esta manera, los estafadores logran acceder a información sensible que luego utilizan para realizar transferencias, solicitar préstamos no autorizados, operar con billeteras digitales o incluso manipular cuentas en redes sociales.

Recomendaciones de la Fiscalía

Ante esta modalidad, la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen brindó una serie de recomendaciones:

No ingresar a enlaces recibidos por mensajes, redes sociales o correos electrónicos de origen dudoso.

No compartir contraseñas, datos bancarios ni códigos de validación con terceros.

Verificar siempre la autenticidad de beneficios o promociones a través de los canales oficiales.

Realizar la denuncia inmediata en caso de recibir comunicaciones sospechosas.

Desde el Ministerio Público Fiscal del Chubut recordaron que la prevención y la denuncia temprana son fundamentales para frenar este tipo de delitos que, en los últimos meses, han mostrado un crecimiento sostenido en distintas provincias del país.