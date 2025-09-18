CIBERCRIMEN - COMBUSTIBLES - FISCALÍA - PHISHING - RAWSON

Delincuentes digitales usan falsas ofertas de combustible para estafar

La Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Rawson emitió una advertencia a la comunidad sobre nuevas maniobras de fraude que circulan en el país y que podrían replicarse en Chubut. Se trata de mensajes falsos que ofrecen promociones en la compra de combustible con el objetivo de robar datos personales y bancarios, bajo la modalidad conocida como “phishing”.

En los últimos días, la provincia de Santa Fe activó un protocolo de prevención frente a este tipo de estafas, que apuntaron especialmente a jubilados y pensionados. En uno de los casos, la rápida reacción de un vecino evitó el vaciamiento de su cuenta bancaria, tras detectar mensajes sospechosos recibidos a través de WhatsApp.

La maniobra consiste en el envío de mensajes que aparentan provenir de empresas de combustibles, organismos públicos u operadores de atención al cliente. Allí se invita a las personas a responder con una palabra clave o a ingresar a enlaces maliciosos. De esta manera, los estafadores logran acceder a información sensible que luego utilizan para realizar transferencias, solicitar préstamos no autorizados, operar con billeteras digitales o incluso manipular cuentas en redes sociales.

Recomendaciones de la Fiscalía

Ante esta modalidad, la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen brindó una serie de recomendaciones:

  • No ingresar a enlaces recibidos por mensajes, redes sociales o correos electrónicos de origen dudoso.
  • No compartir contraseñas, datos bancarios ni códigos de validación con terceros.
  • Verificar siempre la autenticidad de beneficios o promociones a través de los canales oficiales.
  • Realizar la denuncia inmediata en caso de recibir comunicaciones sospechosas.

Desde el Ministerio Público Fiscal del Chubut recordaron que la prevención y la denuncia temprana son fundamentales para frenar este tipo de delitos que, en los últimos meses, han mostrado un crecimiento sostenido en distintas provincias del país.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Sarmiento: el legado educativo de un «Cuyano alborotador»

Sarmiento: el legado educativo de un «Cuyano alborotador»

TERMÓMETROS

Etiquetas: diputados, interpelación, karina milei

Karina Milei deberá dar explicaciones
Etiquetas: ana clara romero, cesar treffinger, emergencia pediátrica, eugenia alianielllo, financiamiento universitario, Jorge Ávila, José Glinski

Cómo votaron los chubutenses
Etiquetas: Cámara de Diputados, Facundo Prades, Sergio Acevedo

Cambio en la banca

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: CAFACH, chubut, Flota Amarilla, Pesca, Provincia

CAFACH cerró acuerdo con SICONARA y avanza hacia una temporada pesquera sin conflictos
Etiquetas: Deporte, Madryn, turismo, Web

Puerto Madryn lanzó su web de eventos de turismo deportivo
Etiquetas: CLUB DE PESCA, Madryn

Grioni aclaró dudas sobre la excepción al código para el Club de Pesca